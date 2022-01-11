رئيس الوزراء الكندي: هناك لقاحات كافية للمواطنين للحصول على جرعة رابعة

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن الحكومة قد أمنت ما يكفي من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع المواطنين المؤهلين لتلقي جرعة رابعة معززة.

وأضاف ترودو، في تصريحات خلال مكالمة أجراها مع رؤساء وزراء المقاطعات والأقاليم في كندا، وذلك وفقًا لبيان مكتب رئيس الوزراء الكندي، اليوم الثلاثاء 11 يناير، أن كندا تكافح مع ارتفاع معدلات العدوى والاستشفاء بسبب متحور "أوميكرون" شديد العدوى.

وأوضح أن البيانات الرسمية أظهرت أنه اعتبارًا من 18 ديسمبر الماضي تلقى 87.3% من الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا فأكثر جرعتين، بينما تلقى 1.3% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا، مؤكدًا أن الحكومة تخطط لإجراء 140 مليون اختبار سريع للفيروس للمقاطعات والأقاليم في يناير.

وكان المسؤولون قد أعلنوا، الجمعة الماضية، ارتفاع الحالات اليومية بنسبة 65% مما يهدد أنظمة الرعاية الصحية.