الصحة العالمية: تركيبات لقاحات كورونا الحالية تحتاج إلى تعديل لمواجهة المتحورات

قالت منظمة الصحة العالمية، إن تركيبات لقاحات كورونا الحالية تحتاج إلى تعديل لمواجهة المتحورات ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن محاربة الجائحة بجرعات معززة ليست استراتيجية قابلة للاستمرار.
ودعا خبراء منظمة الصحة العالمية إلى لقاحات مضادة لكورونا تمنع انتقال العدوى بشكل أفضل.
وفى وقت سابق كشفت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، أنه مع ارتفاع أرقام المصابين بالمتحور الجديد أوميكرون حول العالم خصوصاً أوروبا، فإن أكثر من 50% من سكان أوروبا سيصابون بأوميكرون خلال 6 إلى 8 أسابيع.
وأوضح هانز كلوج المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، إنه من المتوقع إصابة أكثر من نصف سكان القارة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في خلال الـ 6 أو الـ 8 أسابيع المقبلة.
وأضاف في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، أن القارة شهدت تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأسبوع الأول من 2022 بما يزيد عن الضعف خلال فترة أسبوعين.
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