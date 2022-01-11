احتجاجات بلبنان لانقطاع الكهرباء.. ودعوات لانعقاد الحكومة

دوت الخليج :- شهدت مناطق البقاع الغربي في لبنان، احتجاجات، بسبب حرمان المنطقة من التيار الكهربائي، وتعطيل قرارات نوابها بشأن إيصال التيار لهم.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إن مسيرات حاشدة بالمئات انطلقت صباح اليوم، صوب السرايا الحكومية في البقاع الغربي، وأقفلت المدارس والبنوك ومعمل النفايات وكافة الطرق المؤدية إلى بلدة جب جنين، وسط انتشار كبير للجيش وقوى الأمن اللبنانية.

وأغلق المحتجون الطرق الرئيسية في المنطقة، وسط محاولات من الجيش والأمن فتحها ، وفق "عربي21".

تعطل حكومي

وعلى وقع الأزمات الاقتصادية في لبنان، لا يزال مجلس الوزراء اللبناني، غير منعقد، بانتظار مشروع قانون الموازنة.

وقالت صحف لبنانية، إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أكد عزمه على دعوة المجلس للانعقاد، حالما يتسلم مشروع قانون الموازنة في غضون نهاية الأسبوع الجاري على أبعد تقدير.

وأشارت الصحف نقلا عن مصادر سياسية، أن محاولات لتذليل العقبات تجري لعقد جلسة للحكومة، في ظل التراشق السياسي الذي رافق افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.

وقالت صحيفة اللواء اللبنانية، إن الأزمة متواصلة في ضوء عدم إيجاد حل لمطلب تنحية المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، استجابة لطلب حزب الله وأمل من أجل عودة مشاركة وزرائهما، إضافة إلى الموانع الدولية، وتعثر فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب في مهمة ملاحقة المحقق العدلي.

وعلى صعيد الانتقادات لتعطل مجلس الوزراء، اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه من غير المقبول بقاء مجلس ‏الوزراء في حالة وقف التنفيذ، خصوصا أن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستوجب موافقة مجلس الوزراء ‏مجتمعاً، واصفاً تجميد الحكومة بالجريمة‎.‎

جعجع يحشد

وفي سياق انتخابي، أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، التعبئة الحزبية الشاملة من أجل ‏المعركة الانتخابية، وذلك في لقاء مع الكوادر الحزبية.

ونقلت صحف لبنانية عن جعجع، قوله إن "هذه المعركة هي معركة إنقاذ لبنان من محاولة تغيير هويته وتاريخه، كما أنها معركة اللبنانيين ‏للتخلُّص من الواقع المزري الذي أوصلهم إليه تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر، ومن معهما".

حزب الله يهاجم أمريكا

إلى ذلك اتهم النائب في البرلمان اللبناني، حسين الحاج حسن، الأحد، الولايات المتحدة بمنع بلاده من استخراج النفط والغاز لـ"أسباب سياسية".

والحاج حسن هو عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية الممثلة لـ"حزب الله"، وجاء كلامه خلال لقائه مسؤولي الإدارات والمؤسسات العامة بمحافظة بعلبك الهرمل شمال شرق لبنان، بحسب وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.

وقال الحاج حسن: "نمر بظروف صعبة في البلد، لها أسبابها الداخلية مرتبطة بالسياسة الاقتصادية المتبعة، وظروف خارجية لها علاقة بالحصار والعقوبات".

ومنذ عامين، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار العملة الوطنية الليرة، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حاد في القدرة الشرائية لمواطنيه.

وتابع: "لبنان ليس دولة فقيرة، لبنان لديه نفط وغاز تمنعه أمريكا من استخدامهما لأسباب سياسية".

وأضاف الحاج حسن: "لو سمح للبنان باستخراج النفط والغاز لكان باستطاعته حل الكثير من مشاكله، حتى ولو كانت عليه ديون محلية وخارجية، وحتى ولو كان في لبنان للأسف عدد من القياديين والمسؤولين الذين مارسوا الفساد".

وفي 2018، وقعت الحكومة اللبنانية للمرة الأولى عقودا مع ثلاث شركات دولية، هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية، للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، إلا أن أعمال الاستكشاف لم تُستكمل بعد.