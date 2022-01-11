قاضية لبنانية تفرض حظرا على سفر حاكم مصرف لبنان

قالت قاضية لبنانية، الثلاثاء، إنها فرضت حظرا على سفر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي تشمله تحقيقات اختلاس في الداخل والخارج.

وقالت القاضية غادة عون، إن الحظر يأتي في إطار تحقيق لبناني ترأسه بشأن تصرفات رياض سلامة، الذي تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد، منذ أن هوى لبنان إلى أزمة اقتصادية عام 2019، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

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