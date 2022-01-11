أمريكا: تخصيص 308 ملايين دولار إضافية لمساعدة أفغانستان

قررت الولايات المتحدة، تخصيص أكثر من 308 ملايين دولار كمساعدات إنسانية لشعب أفغانستان. وبذلك يصل إجمالي مساعدات واشنطن إلى كابول إلى 782 مليون دولار منذ أكتوبر 2021. وقال البيت الأبي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الأفغاني وتواصل النظر في جميع الخيارات المتاحة. وأضاف في بيان، نشره عبر موقعه الإلكتروني أن واشنطن تقف مع الشعب الأفغاني، مؤكدًا أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية في أفغانستان.

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