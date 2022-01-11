حجاوي يرجح ارتفاع نسبة حالات أوميكرون إلى 25%

دوت الخليج :- قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إنه ومع نهاية الموجة الثالثة من دلتا رافقها دخول إصابات من الفيروس المتحور “أوميكرون” إلى الأردن.
وأضاف : أن المتحور دلتا لا يزال هو السائد في البلاد، مبيناً “كنّا قد سجلنا 15% من الإصابات الأسبوع الماضي من أوميكرون، ونتوقع الآن أن تصل نسبتها إلى 20-25% حيث ستظهر بشكل دقيق نهاية الأسبوع الحالي.”
ولفت حجاوي، إلى أننا لا نزال في بداية موجة المتحور الجديد “أوميكرون” ، وفق هلا اخبار .
ونوه أن الإجراءات وأمر الدفاع الذي ألزم المواطنين والمتردديين على المؤسسات أن يكونوا مطعمين بجرعتين، هدفها إقناع الناس بأن الجرعتين أساسيتان.
وتابع أن الأوميكرون إذا ما أصاب الشخص المتلقي للجرعتين فإنه لن يؤثر على الجهاز التنفسي، وتزيد مناعة الشخص إذا ما تلقى الجرعة المعززة.
وأضاف حجاوي أن اجتماعا مطولا عقد للجنة الأوبئة أمس، ناقش المستجدات الوبائية حيث “نأمل ألا تكون الجرعة المعززة إلزامية لكن نريد مزيدا من الإقبال على التطعيم.”
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