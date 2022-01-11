بالفيديو .. تفاصيل مروعة عاشها شبان أردنيون داهمتهم السيول بالعقبة

وشهدت المحافظات الجنوبية مساء أمس الأحد هطولات مطرية كثيفة تسببت بجريان السيول في معان والعقبة.
وعثرت الأجهزة المعنية، الاثنين، على مركبة جرفتها سيول الأمطار نتيجة للهطولات المطرية الكثيفة في محافظة معان؛ فيما لا يزال البحث مستمراً عن سائق المركبة.
ووجه مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بتوسيع نطاق البحث، وتعزيز الجهود المبذولة في البحث عن مركبة وبداخلها أحد الأشخاص جرفتها السيول في محافظة معان.
وأكّد الحواتمة تسخير الإمكانيات والقدرات الممكنة كافة لتكثيف عمليات البحث والتفتيش دون انقطاع لحين العثور على المركبة ومن فيها.
وواصلت الفرق المتخصصة في الدفاع المدني وبمساندة من شرطة معان وقوات الدرك البحث عن المركبة ومن بداخلها وسط تعزيزات دفعت بها مديرية الأمن العام فجر الاثنين.
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