ركل جندي إسرائيلي "نائم" على الحدود مع لبنان يثير سخرية .. بالفيديو

دوت الخليج :- أثار مقطع فيديو يظهر جنديا إسرائيليا نائما على الحدود اللبنانية وقد تلقى ركلة من ضابطه، سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر مراسل قناة “المنار” اللبنانية المقربة من حزب الله، مقطع الفيديو، الذي قال إنه يعود لجنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية الجنوبية.
وأظهر مقطع الفيديو جنديا إسرائيليا بعتاده العسكري الكامل، وإلى جانبه جندي آخر "نائم"، ليأتي ضابط ويركله لإيقاظه.
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