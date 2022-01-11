بأسوأ أداء.. مصر تفتتح مشوار أمم إفريقيا بهزيمة

قدم المنتخب المصري أداء هزيلا، في افتتاح مبارياته بكأس الأمم الإفريقية، وتعرض لهزيمة عقدت المجموعة عليه.

وتجرع المنتخب المصري خسارة بنتيجة 0-1، أمام نيجيريا، في مباراة فشل فيها "الفراعنة" في تشكيل أي خطورة خلال اللقاء.

وسجل للمنتخب النيجيري، المهاجم كيليشي إيهياناشو، هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 30.

وفشل المنتخب المصري في العودة خلال 60 دقيقة لاحقة، وواجه انتقادات لاذعة من قبل الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تلقى المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، انتقادات لاذعة، بسبب بعض الاختيارات غير المفهومة، وسوء توظيفه للاعبين.