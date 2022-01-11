إصابة 12 فلسطينيًا بالمطاطى فى مواجهات مع الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال المُتمركز على حاجز "بيت إيل" العسكرى شمال البيرة أطلق الرصاص المطاطى، وقنابل الغاز صوب المشاركين فى مسيرة طلابية خرجت من جامعة بيرزيت، تنديدًا باعتقال قوات خاصة إسرائيلية 5 من طلبتها وإصابة أحدهم بالرصاص أمس الاثنين أمام مدخل الجامعة الشمالى.
من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال مساء شابًا فلسطينيًا قرب مستوطنة "حلميش" شمال غرب رام الله لمحاولته تنفيذ عملية دهس، مشيرةً إلى أن الشاب ينحدر من إحدى قرى محافظة رام الله والبيرة.
وقال نظمى ياسين والد الشاب الذى اعتقلته قوات الاحتلال، فى تصريح للصحافة، إن ابنه يُعانى من اضطرابات صحية ونفسية منذ مدة، ويخضع للعلاج.
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