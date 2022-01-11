الرئيس التونسى يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة التونسية - فى بيان اليوم الثلاثاء- أن السفراء هم حسن طارق سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة المغربية بتونس، Josef Philipp RENGGLI، سفيرا فوق العادة ومفوضا للكونفدرالية السويسرية بتونس، José Maria ARBILLA سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية الأرجنتين بتونس، Mariem MARTINEZ LAUREL سفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية كوبا بتونس، Helen WINTERTON سفيرة فوق العادة ومفوضة للمملكة المتحدة بتونس. حضر مراسم الاعتماد وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى.

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