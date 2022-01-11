مطار هيثرو البريطانى: إلغاء 600 ألف شخص لسفرهم الشهر الماضى بسبب أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التنفيذى لمطار هيثرو جون هولاند-كاى، وفقًا لصحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الثلاثاء، إن 19.4 مليون مسافر فقط سافروا عبر المطار خلال عام 2021، وهو أقل من ربع مستويات عام 2019 وأقل من عام 2020، وهو العام الذى بدأت فيه جائحة كورونا.

ودعا الحكومة البريطانية مرة أخرى لإزالة جميع الشروط الخاصة بإجراء اختبارات للركاب الذين تم تحصينهم بالكامل، واعتماد خطة لأى متغيرات مستقبلية مثيرة للقلق يمكن التنبؤ بها بشكل أكبر.

وأضاف: "أن هناك قيود سفر حاليًا مثل الاختبارت على جميع خطوط مطار هيثرو"، مؤكدًا أن صناعة الطيران لن تتعافى تماما إلا عندما يتم رفعها جميع هذه القيود ولا يوجد خطر من إعادة فرضها فى غضون مهلة قصيرة.