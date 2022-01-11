جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التنفيذى لمطار هيثرو جون هولاند-كاى، وفقًا لصحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الثلاثاء، إن 19.4 مليون مسافر فقط سافروا عبر المطار خلال عام 2021، وهو أقل من ربع مستويات عام 2019 وأقل من عام 2020، وهو العام الذى بدأت فيه جائحة كورونا.
ودعا الحكومة البريطانية مرة أخرى لإزالة جميع الشروط الخاصة بإجراء اختبارات للركاب الذين تم تحصينهم بالكامل، واعتماد خطة لأى متغيرات مستقبلية مثيرة للقلق يمكن التنبؤ بها بشكل أكبر.
وأضاف: "أن هناك قيود سفر حاليًا مثل الاختبارت على جميع خطوط مطار هيثرو"، مؤكدًا أن صناعة الطيران لن تتعافى تماما إلا عندما يتم رفعها جميع هذه القيود ولا يوجد خطر من إعادة فرضها فى غضون مهلة قصيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطار هيثرو البريطانى: إلغاء 600 ألف شخص لسفرهم الشهر الماضى بسبب أوميكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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