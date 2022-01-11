أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للحالات الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد انخفضت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13.1٪، عن إجمالي الأسبوع السابق.
وحسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، كان الإجمالي لحالات فيروس كورونا على أساس أسبوعي في ارتفاع مستمر في الفترة الماضية.
وفقا لأحدث الإحصائيات ارتفعت الوفيات بنسبة 80.8٪ على أساس أسبوعي في بريطانيا، حيث سجلت المملكة المتحدة 379 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
و في سياق متصل قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع إصابة أكثر من نصف سكان قارة أوروبا بفيروس كورونا المستجد في غضون شهرين.
وأضافت المنظمة خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر، أن 50% من سكان أوروبا سيصابون بمتحور أوميكرون الجديد، الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا، خلال 6 إلى 8 أسابيع.
وأشارت المنظمة إلى أن أوروبا سجلت 27 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال أول أسبوع من العام الجاري 2022، موضحة أن القارة الأوروبية أبلغت عن زيادة حادة في دخول مصابي فيروس كورونا المستشفيات.
وكشفت السلطات القبرصية أحدث متحورات فيروس كورونا المستجد، والذي أطلقت عليه دلتاكرون، بسبب تشابه المتحور مع دلتا وأوميكرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: انخفاض إصابات كورونا بنسبة 13% خلال الأسبوع الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.