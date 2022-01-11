بريطانيا: انخفاض إصابات كورونا بنسبة 13% خلال الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للحالات الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد انخفضت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13.1٪، عن إجمالي الأسبوع السابق.

وحسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، كان الإجمالي لحالات فيروس كورونا على أساس أسبوعي في ارتفاع مستمر في الفترة الماضية.

وفقا لأحدث الإحصائيات ارتفعت الوفيات بنسبة 80.8٪ على أساس أسبوعي في بريطانيا، حيث سجلت المملكة المتحدة 379 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

و في سياق متصل قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع إصابة أكثر من نصف سكان قارة أوروبا بفيروس كورونا المستجد في غضون شهرين.

وأضافت المنظمة خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر، أن 50% من سكان أوروبا سيصابون بمتحور أوميكرون الجديد، الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا، خلال 6 إلى 8 أسابيع.

وأشارت المنظمة إلى أن أوروبا سجلت 27 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال أول أسبوع من العام الجاري 2022، موضحة أن القارة الأوروبية أبلغت عن زيادة حادة في دخول مصابي فيروس كورونا المستشفيات.