إثيوبيا: مقتل 17 مدنيًا بغارة جوية في تيجراي

قُتل 17 مدنيا على الأقل جراء ضربة جوية للقوات الحكومية الإثيوبية على بلدة ماي تسيبري في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا.
وقالت مصادر في منظمات إنسانية إنه: "وقعت الضربة بعد ظهر الأمس "الاثنين" في ماي تسيبري وأسفرت عن مقتل 17 مدنيا يعملون في مطحنة للدقيق"، بحسب وكالة "فرانس برس".
يشار إلى أن 56 شخصا قتلوا، فيما أصيب نحو 30 آخرين جراء غارة جوية أصابت مخيما للنازحين في الإقليم الذي تعصف به الحرب المستمرة منذ 14 شهرا بين القوات الفدرالية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".
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