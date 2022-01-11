إصابة الرئيس المكسيكي بكورونا للمرة الثانية

أُصيب الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية.

وقال لوبيز أوبرادور في تغريدة على "تويتر" اليوم : "أبلغكم بأنني أصبت بكوفيد-19، وعلى الرغم من أن الأعراض خفيفة، سأبقى في عزلة وأقوم فقط بالعمل من مكتبي حتى أتجاوز الأمر".

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها الرئيس المكسيكي بكورونا، عقب ثبوت إصابته في 24 يناير 2021.