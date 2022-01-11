الجيش الروسى يعلن بدء مناورات بالذخيرة الحية وبمشاركة دبابات قرب حدود أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي عن بدء مناورات بالذخيرة الحية وبمشاركة دبابات قرب حدود أوكرانيا وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الأزمة حول الحدود الأوكرانية من شأنها أن تترك تداعيات وخيمة على أمن أوروبا بأكمله، ومع ذلك، كان غياب القارة فى المحادثات بين الناتو وروسيا وأمريكا بشأن هذا الملف "مؤسفا". وأكدت فاينانشيال تايمز ضرورة أن تعمل أوروبا على معالجة نقاط ضعفها الاستراتيجية بعد استبعادها من المحادثات الأخيرة، الأمر الذي أثار موجة استياء كبيرة فى أعقاب بدء أسبوع من الدبلوماسية المكثفة والمباشرة، بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الضمانات الأمنية ثم مواصلة المحادثات بين روسيا والناتو وبين منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا بشأن أوكرانيا.

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