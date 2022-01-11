الأردن : الحكومة تضع خطة لمراقبة الأسواق

دوت الخليج :- قال مدير مراقبة الأسواق والتموين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين سليمان السعود، الاثنين، إن الوزارة بدأت بإعداد خطة خاصة بمراقبة الأسواق بعد القرار الحكومي بتوحيد وتخفيض التعرفة الجمركية بما يضمن تنشيط السوق التجاري وينعكس على المواطن.
وأضاف السعود : أن الخطة من عدة محاور الأول من خلال الدور التشاركي والتنسيقي والذي بدأ مع الغرف التجارية والنقابات التمثيلية ذات العلاقة، بحيث نتباحث ضمان انعكاسها بشكل إيجابي على مصلحة المواطن ، وفق المملكة .
"الدور الأساسي هو من خلال مراقبين الأسواق المنتشرين بكافة محافظات المملكة، تم تعزيز الكادر الرقابي وسيتم تعزيز الجولات الرقابية سنقوم برصد مؤشرات الأسعار حتى نضمن انعكاس هذه القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة على زيادة النشاط التجار بزيادة التنافسية وتخفيض واستقرار الأسعار بالتالي أي قرار تتخذه الحكومة ننتظر منه انعكاس ايجابي على مصلحة المواطن." وفق السعود.
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