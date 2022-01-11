أخبار اليمن : طيران العدوان يستهدف مأرب وشبوة بـ60 غارة

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طيران العدوان يستهدف مأرب وشبوة بـ60 غارة

شن طيران العدوان السعودي اليوم 60 غارة على مناطق متفرقة من محافظتي مأرب وشبوة. طيران العدوان يستهدف مأرب وشبوة بـ60 غارةشن طيران العدوان السعودي اليوم 60 غارة على مناطق متفرقة من محافظتي مأرب وشبوة. وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف بـ44 غارة مديريات بيحان وعين بشبوة وحريب بمأرب. وأشار المصدر إلى ان الطيران المُعادي شن 8 غارات على منطقة البلق بمديرية الوادي و6 غارات على مديرية الجوبة وغارتين على مديرية مدغل بمأرب. وأكد المصدر ان الغارات خلفت أضراراً كبيرة بمنازل المواطنين ومزارعهم والممتلكات العامة والخاصة.

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