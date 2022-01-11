بسبب المنشطات.. كوت ديفوار بدون حارسها في أمم إفريقيا

ستلعب كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية بدون حارس المرمى سيلفان غبوهو، بعد أن أوقفه الفيفا مؤقتا بسبب تعاطي المنشطات.

وأكد الفيفا إيقاف غبوهو، الثلاثاء، قبل يوم من مباراة كوت ديفوار الافتتاحية في البطولة ضد غينيا الاستوائية.

ولم يذكر الفيفا أي تفاصيل أخرى حول الإيقاف، قائلا إنه لا يمكنه التعليق أكثر لأن "الإجراءات جارية".

وشارك غبوهو، الذي يلعب في فريق وولكيت كيتيما الإثيوبي، مع كوت ديفوار في تصفيات كأس العالم مؤخرا في أكتوبر ونوفمبر.