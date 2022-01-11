المفوضية الإفريقية تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى - فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - عن أحر التهانى لتجديد الثقة فى منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد "نيجيرية الجنسية".

وأمينة محمد هى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وشغلت قبل تعيينها نائبةً للأمين العام، منصب وزيرة البيئة فى جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث قادت جهود ذلك البلد فيما يتعلق بالعمل المناخى وجهوده الرامية إلى حماية البيئة الطبيعية.

وكان أول عهد أمينة محمد بالعمل بالأمم المتحدة فى عام 2012 عندما عملت كمستشارة خاصة للأمين العام السابق بان كى مون مسؤولة عن التخطيط للتنمية فيما بعد عام 2015، وتولت آنذاك قيادة العملية التى أفضت إلى توافق عالمى حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ووضع أهداف التنمية المستدامة.