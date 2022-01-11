ميقاتي: انتخابات البرلمان فرصة لانخراط الشباب في إنقاذ لبنان

دوت الخليج :- اعتبر رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، أن انتخابات البرلمان المقررة في 15 مايو/ أيار المقبل فرصة أمام الشباب ليحددوا خياراتهم بما يتوافق مع رؤيتهم للانخراط في إنقاذ البلاد.

جاء ذلك في كلمة له في "المنتدى الشبابي الدولي" الرابع الذي انطلقت فعالياته، الإثنين، بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة دولية واسعة.

وقال ميقاتي: "الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل سوف تشكل فرصة لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم فيما يتوافق مع رؤيتهم للانخراط في ورشة الإنقاذ الوطني المنشود".

وأضاف: "لقد تم اختيار بيروت هذا العام لتكون عاصمة الشباب العربي".

وأردف بالقول: "إن الوطن يمر اليوم بمراحل صعبة وأزماتٍ حادة يعرفونها (الشباب)، وأوضاع معيشية يعانون منها، ودفعت قسما كبيرا من أبناء لبنان إلى الخارج".

وأشار إلى أن "العلة في جسد الوطن (لبنان) تقتضي منا المعالجة لا الخروج من المسؤولية أو التخلّي عنها أو الهجرة من الوطن".

وكان الرئيس ميقاتي لبى، الإثنين، دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في "المنتدى الشبابي الدولي"، ووصل مصر، على رأس وفد رسمي يضم وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وسفير لبنان في مصر علي الحلبي.

ويعاني لبنان، منذ عامين، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار العملة المحلية الليرة، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بالإضافة إلى هبوط حد في القدرة الشرائية لمواطنيه.

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