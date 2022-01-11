كيروش يبرر الهزيمة بهذه التصريحات.. هل حان وقت الإقالة؟

بداية سيئة جدا سجلها المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا، بالهزيمة بهدف نظيف أمام نيجيريا، في مباراة استحق فيها "الفراعنة" الهزيمة، لتبدأ المطالب بإقالة مبكرة للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

وانصب معظم اللوم على المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي انتقدته الجماهير لتشكيلته واختياراته خلال اللقاء.

وبرر كيروش الهزيمة قائلا: "الأمر بسيط، أدائنا في الشوط الأول كان فقيرا للغاية، لم نكن موجودين على أرضية الملعب، وبدأنا اللعب في الشوط الثاني".

وأضاف: "لقد خسرنا هذه المباراة، ولكن هناك 6 نقاط يمكننا جمعها، سنحقق الفوز على السودان وغينيا بيساو ونتأهل للدور القادم".

إقالة كيروش؟

وبالرغم من أن الأمر مبكر للغاية في البطولة، وأن الهزيمة جاءت أمام خصم قوي، إلى أن خيار إقالة كيروش بدا مطلبا عند بعض الجماهير.

وطالبت بعض الجماهير بإقالة كيروش، و"إنقاذ ما يمكن إنقاذه" بالنسبة للمنتخب المصري، والتركيز على المرحلة القادمة وهي التصفيات الحاسمة لمونديال قطر 2022.

ويأتي تعثر كيروش مستكملا "لفشله" في كأس العرب، وخروجه خالي الوفاض، مما يدق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان.

إقالة كيروش الآن قد تعني استكمال البطولة بمدرب مؤقت، قد ينعش اللاعبين بأفكار جديدة، ويبث روحا معنوية للعطاء.

كما أن المدرب الجديد سيركز بفكر جديد على مرحلة التصفيات الإفريقية، وتحقيق الهدف الرئيسي وهو التأهل للمونديال.

ماذا قال الخبراء؟

وقال لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، على حسابه بموقع تويتر: "لازم حد يفوق كيروش..لا عتاب على اللاعبين الراجل ده ظلم كل اللاعيبه".

وقال الصحفي محمد سعيد: "كارلوس كيروش يستحق أسرع قرار إقالة في تاريخ كرة القدم.. القصة أكبر من خسارة مباراة كرة القدم".

أما المقدم التلفزيوني محمد أحمد زيادة، فكتب على حسابه: "اللي بيحصل دا هو العيب بكل معانيه، مصر أكبر من كيروش، هل دا منظر منتخبنا اللي كان مرعب للقارة كلها، لا أتحدث عن فوز وخسارة أتحدث عن منظر سيء جدا، مشوا كيروش على أول طيارة وك ضياء السيد يكمل البطولة على الأقل عارف إمكانيات كل لاعب ويقدر يوظفهم، مش هيعمل أسوأ من اللي شايفينه".

كما كتب أحد الناشطين على تويتر: "المؤلف الهزلي كيروش يهزم المنتخب المصري بكل الطرق والأفكار الخزعبلية.. و يقدم منتخب مصر هديه للمنتخب النيجيري".