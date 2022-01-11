بالفيديو.. مشادة بين كيروش ومشجع مصري بعد هزيمة نيجيريا

انتشر فيديو لمشادة كلامية، بين مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش، وأحد الجماهير المصرية التي حضرت لقاء "الفراعنة" أمام نيجيريا.

وكان المنتخب المصري قد قدم أداء هزيلا، في افتتاح مبارياته بكأس الأمم الإفريقية، وتعرض لهزيمة عقدت المجموعة عليه.

وتجرع المنتخب المصري خسارة بنتيجة 0-1، أمام نيجيريا، في مباراة فشل فيها "الفراعنة" في تشكيل أي خطورة خلال اللقاء.

وظهر فيديو لأحد الجماهير المصرية، وهو يصرخ مطالبا باللاعب طارق حامد، نجم خط وسط نادي الزمالك، وهو اللاعب الذي استبعده كيروش من القائمة النهائية للمنتخب بشكل "غير متوقع".

وانفعل كيروش وتوجه للمشجع المصري، وبدأ بالصراخ عليه، وبدا وكأنه يقول له "تعال وواجهني"، في لقطة أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعدها قال المشجع المصري لكيروش: "كيف تبرر الخسارة للجماهير المصرية؟".

وتوجهت مجمل الانتقادات بعد الهزيمة للمدرب كيروش، الذي فشل في تقديم منتخب مصري متوازن، وظهر بشكل هزيل جدا، مما دفع البعض للمطالبة بإقالته خلال البطولة.