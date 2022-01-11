خطوات تقديم وظائف وزارة الدفاع للخدمات الطبية 1443 والشروط المطلوبة

تقديم وظائف وزارة الدفاع للخدمات الطبية 1443 حيث يبحث العديد من المواطنين فى المملكة عن الشروط الخاصة بهذه الوظائف وطريقة التقديم بعد ما قامت وزارة الدفاع فى المملكة العربية السعودية بالإعلان عن توافر عدد من الوظائف للعديد من المواطنين للعمل فى التخصصات الطبية بالوزارة فى مختلف المناطق التابعة لها بالمملكة.

وظائف وزارة الدفاع للخدمات الطبية 1443

قامت وزارة الدفاع فى المملكة العربية السعودية بالإعلان عن توافر نحو 20 وظيفة فى التخصصات الطبية، ويتم المفاضلة بين المتقدمين فى هذه الوظائف بناء على الخبرات السابقة والقبول فى المقابلة الشخصية، ويتم التقديم فى تلك الوظائف من خلال شبكة الأنترنت، والوظائف المطلوبة هي:

معلم كمياء منهج بريطاني.

طيب نائب متخصص فى زراعة الاعضاء.

مسؤل مختبر بنك الدم.

ممارس مكافحة عدوي.

اخصائي طوارئ.

أخصائي عناية مركزية.

طبيب حوادث.

طبيب نساء.

فني غازات طبية.

شروط التقديم فى الوظائف

هناك عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر من أجل التقديم فى تلك الوظائف وتتلخص هذه الشروط فى النحو التالي:-

إن يكون المتقدم لهذه الوظائف هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم فى المملكة.

يجب إن يكون المتقدم لتلك الوظائف حسن السير والسلوك وغير محكوم علية فى قضايا عسكرية أو جنائية.

يشترط إن يكون المتقدم للوظائف حاصل علي بكالريوس فى التخصص المطلوب.

إن لا يكون قد تم فصلة من الوظائف العسكرية من قبل.

توافر الاوراق والمستندات المطلوبة.

خطوات تقديم وظائف وزارة الدفاع للخدمات الطبية 1443

هناك العديد من الخطوات التي يجب عليك القيام بها من أجل التقديم فى تلك الوظائف وتتلخص هذه الخطوات فى السطور التالية:-