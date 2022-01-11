نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع القنوات الناقلة مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الاسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننقل لكم من خلال موقعنا الاخباري “ثقفني” اليوم مزيد من التفاصيل حول مباراة برشلونة ضد ريال مدريد موعدها والقناه الناقلة، وذلك ضمن مباريات كأس السوبر الاسباني الذي يقام على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يجري البحث في الوقت الحالي عن كلاسيكو ناري الذي يتصدر عناوين الصحف الاسبانية في الوقت الحالي، حيث تشهد البطولة مشاركة العديد من الفرق أبرزها أتلتيكو مدريد، اتلتيك بيلباو وغيرهم.

القنوات الناقلة مباراة برشلونة وريال مدريد في السوبر الاسباني

وتعتبر مباراة برشلونة ضد ريال مدريد من أهم المباريات التي يتم إقامتها في عاصمة المملكه العربية السعودية الرياض ،وذلك على ارضية ملعب استاد الملك فهد الدولي، وذلك من ضمن الدور نصف النهائي من كأس السوبر الاسباني، والذي يشارك فيه اربع اندية وهما ريال مدريد وبرشلونة، أتلتيكو مدريد، اتلتيك بيلباو، وتقام المنافسات في الفتره ما بين 12 يناير وحتى 16 يناير الجاري، هو تبدا فعاليات المباراه يوم الاربعاء 12 يناير في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة كلاسيكو السوبر برشلونة وريال مدريد

أما عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد، فقد اعلنت بالفعل قناة الرياضية السعودية SSC 5 عن حصولها على حقوق بث المباراة بشكل حصري، وذلك لاعتبار المباراة من المباريات المهمة، حيث يعتبر برشلونة من الاندية الأكثر تتويجاً بالسوبر الاسباني برصيد 13 مرة، بينما ينجح ريال مدريد في الفوز باللقب حوالي 11 مرة ليليه في قائمه التتويج.

ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الاسباني

ويمكنكم أعزائي القراء ومتابعي موقعنا الاخباري متابعه مباراه الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونه بث حي ومباشر على قناة السعودية الرياضية، بتقنية عالية الجودة hd، التي تنطلق على الأراضي السعودية بشكل عالية المهارة والجودة، وخاصة مع الأداء القوي الذي يقدمه ريال مدريد في البطولة.