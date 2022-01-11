ارسال طلب للديوان الملكي السعودي مساعدة مالية وعلاجية وسداد ديون وغيرها لمواطني المملكة 1443

من أكثر الأسئلة الشائعة في هذه الفترة في المملكة العربية السعودية هي كيفية تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي والشروط الواجب توافرها في المواطن السعودي للحصول على المساعدة المالية من الديوان حيث أن المملكة تعمل باستمرار على توفير حياة راضية لمواطنيها وخاصة الفقراء الذين لا يستطيعون التكيف مع حالة الغلاء التي انتشرت في البلاد وكذلك تقديم معونات للأشخاص الكبيرة في السن أو الغير قادرين على سداد قروضهم وديونهم فيساعدهم الديوان على ذلك.

كيفية وطريقة التقديم على طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

تعددت طرق التقديم على طلب المعونات المالية من ديوان المملكة العربية السعودية وكانت الطرق هي ما يلي:-

زيارة مقر الديوان الملكي السعودي الأساسي وهو على عنوان – مدينة الرياض السعودية – منطقة الهدا 12911 – المملكة العربية السعودية.

تقديم طلبك للحصول على منحة مالية أو أي معونة من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي السعودي على رابط https://www.my.gov.sa.

أو من خلال أرقام مكتب الديوان من 8004000000 أو على رقم 92003003 من أي خط أرضي أو هاتف محمول من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

كيفية تقديم الطلب من خلال الموقع الرسمي للديوان

قم بالدخول على رابط الديوان الملكي السعودي للموقع الرسمي.

بعد ذلك قم بالنقر على خانة “الخدمات” الموجودة على صفحة الموقع الرئيسية.

ثم قم بالضغط على زر “خدمات الديوان المكي” ومنها قم باختيار الخدمة التي تريد الحصول عليها وهي “خدمة المساعدة المالية”.

سيطلب منك الموقع ملء نموذج طلب الحصول على المساعدة وقم بملء كافة البيانات الموجودة في الطلب.

وأخيرًا قم بالنقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

يتم الرد على المتقدم بالطلب في أيام قليلة من يوم وقت إرساله للطلب (بالقبول أو الرفض).

الشروط التي يجب توافرها عند تقديم طلب المساعدة المالية