ارسال طلب للأمير عبد العزيز بن فهد مساعدة مالية وعلاجية وسداد ديون وغيراها للمحتاجين وجميع مواطني المملكة

طلب مساعدة مالية من مؤسسة عبد العزيز بن فهد في المملكة العربية السعودية من أكثر المواضيع والأسئلة التي تملأ مؤشرات البحث عبر الإنترنت من قبّل المواطنين السعوديين، وتعمل المؤسسة على تقديم كافة الخدمات والدعم المالي للأشخاص الغير قادرة على سداد ديونهم ومستحقات مالية مفروضة عليهم أو قرض بنكي وكذلك الأشخاص الذين تعرضوا لحادث أدى إلى إصابتهم بأحد أنواع العجز الكلي أو الجزئي أو الأشخاص الذين لم يعد في مقدرتهم العمل تحت أي ظرف من الظروف.

كيفية التقدم على طلب مساعدة مالية من مؤسسة عبد العزيز بن فهد

أول خطوة من خطوات بدء التقديم على طلب المساعدة هي البسملة لاستفتاح أي شيء نقدم على فعله بشكل عام وهي أن نبدأ بذكر اسم الله – عز وجل – حتى يبارك لنا الله في عملنا وطريقنا.

قم بكتابة المقدمة التمهيدية والتي تقوم بالترحيب بالملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وحاكم المملكة العربية السعودية.

بعد ذلك تقوم بتعريف المؤسسة عن نفسك في الخطاب من خلال:

كتابة اسمك الرباعي – المنطقة التي تسكن بها – رقم الهوية الوطنية الشخصية – ذكر الهدف من الحصول على طلب المساعدة.

ثم تقوم بذكر ظروف حياتك المعيشية التي اضطرتك إلى اللجوء إلى طلب الدعم من المؤسسة.

وتقوم بإرفاق بعض الأوراق الرسمية والمستندات التي تؤكد ما كتبت.

قم بالاستشهاد ببعض الأحاديث النبوية وآيات من القرآن الكريم تدعم ما تقوم بطلبه أو تدعم الخير ومساعدة الغير.

بعد ذلك قم بإمدادهم بأرقام خاصة بك للتواصل معك بعد ذلك في حالة قبول طلبكم.

طرق ووسائل التواصل مع مؤسسة عبد العزيز بن فهد السعودية