نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد رخصة القيادة في الكويت إلكترونيا خطوات تجديد الليسن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد رخصة القيادة في الكويت إلكترونيا، أصبحت محركات البحث في جميع دول العالم العربي والغربي توفر كافة الخدمات التي يبحث عنها الأفراد في لحظات معدودة، وذلك بعد أن تم تفعيل الخدمات الحكومية الألكترونية بهد إنتشار فيروس covide 19، ومن ثم سهلت العديد من الحكومات الخدمات لمواطنيها وكذلك للمقيمين بها عن طريق زيارة الموقع الذي تعلنة الوزارة، وإتباع خطوات بسيطة وبذلك أداء الخدمات المطلوبة في كبسة زر، ونجد أن تجديد الليسن أون لاين يتم البحث عنها بصورة مستمرة من قبل الملايين علي الأراضي الكويتية، ولذلك سوف نقدم لحضراتكم كافة التفاصيل والخطوات من خلال موقعنا.

تجديد رخصة القيادة في الكويت إلكترونيا

يتم تفعيل رابط وزارة الداخلية في الكويت، وذلك لإستقبال طلبات المواطنين والمقيمين والتي يتلقي الموقع الألف منها بشكل يومي، وخاصة تم تطبيق تلك الإجراءات لمنع إنتشار الوباء الجديد، ومن ضمن أبرز الخدمات تجديد رخصة الإقامة في الكويت إلكترونيا، والتي يبحث عنها بشكل خاص الوافدين للعمل من خارج الكويت، ويتم إتباع الخطوات علي الموقع الرسمي ودفع الرسوم المطلوبة لضمان قبول الطلب الخاص بالمواطن او المقيم بنجاح، واليكم شرح تفصيلي بكافة الأوراق المطلوبة

صورة البطاقة المدنية الخاصة بك.

الرخصة القديمة وتاريخ الإنتهاء موضح بها.

البريد الإلكتروني ويجب كتابتة بصورة صحيحة.

صور شخصية.

خطوات تجديد الليسن اونلاين في الكويت

العديد من الخدمات التي تشهد بمدي التطور التكنولوجي في الوقت الراهن بشكل خاص في الكويت، ومن أبرزها تجديد رخصة القيادة في الكويت إلكترونيا، وذلك عن طريق زيارة موقع وزارة الداخلية الكويتي، وإتباع الاجرأت التي نستعرضها معكم الآن

عليكي اولا عزيزي الزائر الدخول الي موقع وزارة الداخلية في الكويت.

إختر من الصفحة الرئيسية كلمة الخدمات الإلكترونية.

أنقر علي خدمة الإدارة العامة للمرور.

الآن إختر خدمة تجديد رخصة السوق.

عليكي اولا عزيزي الزائر التأكد من إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

بعد التأكد من كافة البيانات قم بالتوقيع في خانة التوقيع الإلكتروني.

في النهاية انقر علي أيقونة تسجيل الطلب، ولاكن يجب الحرص علي مراجعة كافة البيانات قبل تسجيل الطلب بشكل نهائي.

شروط إرفاق الصورة للرخصة

وفي حالة إنك ترغب في تجديد رخصة القيادة الخاصة بك، يجب عليك إتباع بعض من الشروط لقبول طلب التجديد ومنها الصورة المرفقة بشكل خاص، والمواصفات التالية يجب أن تتوفر في صورة الفرد وهي

خلفية الصورة المرفقة زرقاء اللون.

يجب الا يزيد حجم الصورة المرفقة عن 250kb.

في حالة كنت ترتدي نظارة في صورتك القديم يجب أن ترتدي في الحديثة كذلك.

خطوات التسجيل في موقع وزارة الداخلية الكويتي

اصبحت الكثير من الخدمات المواطنين في العديد من الدول العربية تتم بصورة إلكترونية خاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن ثم يتعين عليك التسجيل علي الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الكويتي ليصبح لك حساب خاص علي الموقع، أتبع الخطوات التالية للتسجيل بسهولة

عليك إنشاء الحساب الجديد الخاص بك بإدخال البيانات التالية

الرقم المدني.

البريد الإلكتروني.

رقم الجوال.

تحديد الجنسية.

اسم المستخدم.

كلمة المرور.

بعد إدخال البيانات أنقر موافقة.

تجديد رخصة سوق الكويتي وغير الكويتي

في حالة كنت من المقيمين في الكويت، أو كنت من اهل البلد الاصليين، عليك تسجيل تلك البيانات لتجديد رخصة السواقة