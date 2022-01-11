طريقة التسجيل في دعم ريف لدعم الأسر الريفية وشروط التسجيل reef

ننشر لكم طريقة التسجيل في دعم ريف لدعم الأسر الريفية من خلال منصة ريف والتي تهدف إلى دعم المزارعين في كل مكان في المملكة بهدف تشجيعهم على مواصلة عملهم لزيادة الإنتاج وتوطين الزراعة والتقليل من عمليات الإستيراد من الدول العربية وزيادة المحاصيل الزراعية في المملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل في دعم ريف

تسعى وزارة البيئة والميباه والزراعة إلى تدعيم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامه والمسمى reef خاصة للمزارعين في كافة القطاعات من خلال خطوات تسجيل وإشتراك بسيطة.

الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف.

طلب الدعم والعمل على إنشاء حساب جديد.

القيام بإستكمال البيانات المطلوبة.

الضغط على عبارة تسجيل.

تصل رسالة للمشترك على الجوال بها رمز التحقق من أجل المساعدة في الدخول على منصة ريف.

تسجيل الدخول على منصة ريف بعد ذلك وكتابة الحساب البنكي والعمل على تفعيل الحساب بشكل ألي وإستكمال عملية التسجيل بشكل ناجح.

التقديم على برنامج التنمية الريفية والعمل على إختيار القطاع المراد الدعم فيه ويكون بحد أقصى ثلاث قطاعات.

القيام برفع كافة البيانات والوثائق المعتبرة والمطلوبة لذلك.

تعمل منصة ريف على التحقق من الأهلية خلال مدة 60 يوم، وبعدها ينزل الدعم الريفي في الحساب حسب القطاع.

يمكن للمسجل في دعم ريف أن يتابع بشكل مستمر منصة ريف عبر تويتر من أجل الحصول على المزيد من البيانات والتعليمات الخاصة ببرنامج ريف.

شروط التسجيل في دعم ريف

يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط من أجل التسجيل في دعم ريف في كل القطاعات الزراعية المختلفة.