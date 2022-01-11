انت الان تتابع تفاصيل خبر مستجدات إصابات ووفيات فيروس كورونا بالسعودية يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

أعلنت وزارة الصحة و السعودية عن بيان إصابات ووفيات فيروس كورونا ليوم الثلاثاء 11 يناير 2022، والذي إتضح من خلال التقرير نفس أعداد الوفيات تقريبا ليوم أمس الثلاثاء 11 يناير بنحو 2 حالات وسجلت الإثنين عدد 2 حالة، ولكن هناك إنخفاض قليل في الإصابات بنحو 100 حالة وسجلت أمس الإثنين 4779 حالة.

أعداد حالات الإصابات يوم الثلاثاء 11 يناير في دولة السعودية

أعلن وزارة الصحة السعودية عن تسجيل أعداد الإصابات بفيروس كورونا بنحو 4652 حالة إصابة ثبت إيجابيتها بالفيروس طبقا لنتائج التحليل والتقصي والفحوصات اللازمة لإرشادات منظمة الصحة العالمية عن يوم الثلاثاء 11 يناير 2022، ليصل بذلك أعداد الإصابات منذ بداية جائحة كورونا في السعودية حتى الآن 588183 حالة.

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أعداد حالات الوفيات يوم الثلاثاء 11 يناير في دولة السعودية

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية عن تسجيل أعداد الوفيات بفيروس كورونا عن يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 بنحو 2 حالة وفاة، ليصل بذلك أعداد الوفيات منذ بداية جائحة كورونا في السعودية حتى الآن 8897 حالة وفاة منذ بداية جائحة فيروس كورونا بالسعودية.

أعداد الحالات المتعافين عن يوم الثلاثاء 11 يناير في دولة السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن حالات الشفاء المتعافين عن يوم الثلاثاء 11 يناير 2022، والي سجل عدد 2051 حالة خرجوا من المستشفيات بعد التأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وشفاؤهم بشكل تام طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل بذلك إجمالي المتعافين منذ بداية جائحة كورونا بالسعودية إلى 549558 حالة معفاه، المعروف أن زوال الأعراض المرضية طبقا لبروتكولات منظمة الصحة العالمية 10 أيام منذ الإصابة بالفيروس.

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إرشادات وزارة الصحة السعودية للمواطنين

وحتى يتم الحد من انتشار الفيروس تقوم وزارة الصحة السعودية بمناشدة المواطنين والمقيمين يوميا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعامل بالإجراءات الإحترازية، وإرتداء الكمامات، والتباعد الإجتماعي في الأماكن المفتوحة والمغلقة حفاظا على الصحة العامة لجميع المواطنين، والخروج من تلك الأزمة ” فيروس كورونا المستجد “التي تمر على جميع الدول في العالم الآن، وتقوم الدولة السعودية بمتابعة الموقف أول بأول محليا وعالميا فيما يخص الفيروس وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

ملخص بيان كورونا الإثنين السعودية العربية يوم الثلاثاء 11 يناير 2022

عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 4652 2051 2 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 588183 549558 8897