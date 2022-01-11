تحطم مقاتلة كورية ومقتل قائدها
لقي طيار مصرعه اليوم الثلاثاء جراء تحطم طائرة مقاتلة من طراز "اف5 أي" على جبل في إقليم كيونغكي غرب كوريا الجنوبية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"عن القوات الجوية في بيان لها القول: إن "الطائرة تحطمت على جبل في مدينة هواسيونغ باقليم كيونغكي عقب إقلاعها من قاعدة جوية بالقرب من سووان ما أسفر عن مصرع الطيار الذي كان على متنها.
وأضاف البيان: إن الحادث لم يتسبب بوقوع أضرار على الأرض كونه وقع في منطقة جبلية مشيراً إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب التحطم.
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