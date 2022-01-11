الرئيس الأمريكى يعلن ولاية ميزورى منطقة كوارث بسبب العواصف المدمرة

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صدر عن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن بايدن أمر أمس بتقديم المساعدة الفيدرالية على مستوى الولاية وعلى المستوى المحلى فى المناطق التى تضررت من العواصف الشديدة والرياح والأعاصير فى 10 ديسمبر 2021.
وأشار البيان إلى أن القرار يتيح التمويل الفيدرالى للولاية والحكومات المحلية المؤهلة وبعض المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف فى أعمال الطوارئ وإصلاح أو استبدال المرافق التى تضررت فى 7 مقاطعات.
كانت ولاية ميزورى واحدة من 8 ولايات تعرضت فى 10 ديسمبر لأعاصير وعواصف وصفت بأنها الأعنف من نوعها فى تاريخ البلاد، وأسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصًا وألحقت دمارًا كبيرًا.
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