وزير المياه: الوضع المائي في الأردن حرج ونعتمد على المياه الجوفية

دوت الخليج :- قال وزير المياه والري محمد النجار ،الثلاثاء، إن الوضع المائي في الأردن كان ولا يزال حرجا ، مشيرا إلى أن اعتمادنا بشكل عام على المياه الجوفية.

وأشار خلال حديثه في اجتماع مع لجنة الزراعة النيابية إلى أن كميات المياه المحدودة الموجودة داخل حدود الأردن والتحديات الموجودة وخاصة زيادة عدد السكان وبالتالي كل عام نحتاج إلى كميات إضافية وهذا تحد كبير جدا أمام وزارة المياه والري لغلق الفجوة بين ما هو متاح وما هو المطلوب من المياه.

وأضاف النجار: "المياه السطحية هي مياه محدودة وتعتمد على الهطول المطري خاصة ما هو موجود في السدود"