روسيا: إصابات كورونا قد تزيد 6 مرات بسبب أوميكرون

دق مسؤولون روس الثلاثاء أجراس الإنذار بشأن ارتفاع وشيك في معدل إصابات كورونا بسبب المتحور شديد العدوى أوميكرون، لكنهم لم يعلنوا عن قيود جديدة في روسيا.

حتى الآن، تشهد روسيا بفارق كبير أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بسبب الجائحة بلغت أكثر من 317 ألف وفاة. ويأتي إنذار الثلاثاء بعد أسابيع من بدء تراجع الإصابات والوفيات الجديدة في روسيا بعد تفشي قياسي آخر.

تشير التقديرات القاتمة إلى أن روسيا قد تواجه أعداد إصابات من 6 أرقام يوميا، وفقا لآنا بوبوفا، رئيسة هيئة الصحة العامة.

سجلت روسيا هذا العام بين 15 ألف و18 ألف حالة عدوى جديدة يوميا، مقارنة بمعدل ديسمبر الذي بلغ 30 ألف حالة إصابة يوميا. وسجلت قوة العمل الرسمية الروسية أكثر من 10.6 مليون إصابة مؤكدة و317618 وفاة إجمالا.

تشير هيئة الإحصاء الرسمية الروسية التي تستخدم معايير حسابية أوسع إلى أن حصيلة الوفيات أعلى بكثير، وقالت إن إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس بين أبريل 2020 وأكتوبر 2021 أكثر من 625 ألف وفاة.

سجل مسؤولو الصحة 305 إصابة مؤكدة بأوميكرون فقط حتى الآن، لكن وزير الصحة ميخائيل موراشكو قال إن هناك حالات تفشي مجتمعي. وأوضحت بوبوفوا الثلاثاء أن المتحور اكتشف في 13 منطقة روسية منها موسكو وسانت بطرسبرغ.

من جانبه، صرح سيرغي سوبيانين حاكم موسكو أن أوميكرون ينتشر سريعا في العاصمة الروسية.

وقال ”خلال 7 إلى 10 أيام، أعتقد أننا سنشهد ارتفاعا ملحوظا في حالات العدوى،” مضيفا أن وضع الفيروس في موسكو قد يصبح ”حرجا” بشكل أكبر مما كان عليه في حالات تفشي سابقة.

الثلاثاء، سجل مسؤولو الصحة في موسكو 4635 إصابة جديدة بكوفيد، وهي حصيلة تمثل ضعف حصيلة أمس. شهدت روسيا إجمالا 17525 إصابة جديدة الثلاثاء، بزيادة عن 15830 إصابة الاثنين.