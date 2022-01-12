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عمر شويل - جدة kahraba.gov.jo منصة دعم الكهرباء لتقديم الأسعار الأفضل والدعم المالي على شرائح الاستهلاك الشهري للمواطنين، حيث تقوم هيئة تنظيم الطاقة والمعادن بالغطلاق التجريبي لمنصة تسجيل دعم الكهرباء للمواطنين للحصول على الدعم في اسعار الكهرباء الجديدة والتي يتم الإعلان عنها في نيسان – أبريل 2022 المقبل، والذي يتضمن توزيع أفضل للطاقة بين المواطن والمؤسسات الخدمية والربحية في جميع أنحاء المملكة وفق المنظومة الجديدة.

“ابدأ التسجيل” kahraba.gov.jo منصة دعم الكهرباء 2022 شروط الدعم المالي (منازل – مؤسسات)

يأتي نظام دعم الكهرباء الجديد من هيئة تنظيم الطاقة والمعادن لتقديم الدعم وإعادة تنظيم التعرفة الكهربائية في المملكة، حيث يتم تخفيض تكلفة وتسعيرة الطاقة الكهربائية في عدد من القطاعات الاستهلاكية وخاصة أن أغلب المنازل بالمملكة لا تهد فواتير الكهرباء فيها تغيرات في الفترة الماضية، حيث يعتبر استهلاك المنازل قطاع غير ربحي ولا يستحق رفع اسعار التعريفة عليه وبذبك تهدف الهيئة إلى تقديم منظومة جديدة لاحتساب الكهرباء، وتستقبل التسجيل في الدعم الشهري عليها من الفئات المحددة.

إطلاق منصة دعم الكهرباء “تجريبيا”

تم إطلاق منصة التسجيل للحصول على دعم الطاقة لعدد من المواطنين والمستفيدين من الدعم من ابناء الوطن، حيث تقوم هيئة تنظيم الطاقة والمعادن بتحديد اسعار شرائح الكهرباء بالاسبوع المقبل، وتفاصيل تعرفة الكهرباء، على أن يتم التطبيق بالأول من نيسان بعد أن يتم الانتهاء من استقبال تسجيلات الدعم وتحديد اسعار الشرائح حسب الاستهلاك.

شرائح تعرفة استهلاك المنازل

من 1 – 300 ك. و. س / شهر 50 من 301 – 600 ك. و. س / شهر 100 أكثر من 600 ك. و. س / شهر 200

احتساب الأسعار حسب الاستهلاك

يتم تقديم الدعم عن طريق تسجيل طلب الدعم أو يتم تطبيق الدعم التلقائي من خلال استعمال الكهرباء بشريحة أقل، حيث يتم تحديد سعر الكهرباء حسب الاستهلاك وإذا تم رفع الاستهلاك يتعرض للاندراج تحت شريحة أكبر، وذلك بتطبيق سعر 2.5 دينار شهريا أذا كان الاستهلاك 51-200 كيلو وات شهريا، أو 2 دينار في الشهر إذا كان الاستهلاك من 201-600 كيلو وات في الشهر.

شريحة الاستهلاك بالمنزل التعرفة الجديدة (بالفلس / كيلووات ساعة /شهر) من 1 – 1000 ك. و. س / شهر 120 أكثر من 1000 ك. و. س / شهر 150

شروط التسجيل للحصول على دعم التعرفة المنزلية

يجب في البداية التعرف على “ منصة تسجيل دعم الهرباء للمواطنين من هيئة تنظيم الطاقة والمعادن “.

“. يكون المستفيد من الجنسية الأردنية ولدية كافة المستندات القانونية التي تجعلة من المستحقين.

يتم تقديم سجل الاسرة والعائلة لبيان أولوية التسجيل لرب الاسرة أو متابعة مصلحة الأحوال المدنية للفلسطيننين المقيمين بالمملكة.

يقوم الصندوق بتقديم الدعم لمن له أكثر من اسرة، مع تقديم البيانات الرسمية والوثائق بذلك.

يتم تقديم الدعم للأردنية المتزوجة من اجنبي أو الأردني المتزوج من أجنبية، ببيان انه رب الاسرة.

يكون من حق المسجلين في برنامج تكافل 1،3 وايضا صندوق المعونة الوطنية أن يحصلوا على دعم الكهرباء.

يتم قبول الحاصلين على المكرمة السامية.

كيفية التسجيل في دعم الكهرباء