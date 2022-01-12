ولي العهد يتلقى الجرعة المعززة من لقاح كورونا

دوت الخليج :- لقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مركز صحي وادي السير الشامل.
وكان سمو ولي العهد من أوائل الأشخاص الذين تلقوا المطعوم في الأردن في كانون الثاني من العام الماضي، بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسن بن طلال، في عيادة الخدمات الطبية الملكية بالديوان الملكي الهاشمي.
ويذكر أن سموه، يتابع ملف كورونا وحملة التطعيم الوطنية منذ بداية الأزمة.
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