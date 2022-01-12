بحضور كيم جونغ أون.. بيونغيانع تطلق صاروخا أسرع من الصوت

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن بيونغيانغ أجرت تجربة ناجحة لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وأن الزعيم كيم جونغ أون حضر الإطلاق لأول مرة منذ ما يزيد على عام.

وقالت "وكالة أنباء كوريا الشمالية المركزية" الرسمية إنّ الزعيم كيم جونغ-أون أشرف على اختبار الصاروخ الذي حمل "رأساً حربية انزلاقية فوق صوتية أصابت هدفاً يبعد ألف كيلومتر".

وأضافت أنّه "خلال اختبار إطلاق النار النهائي تمّ التحقّق بشكل أدقّ من القدرة الفائقة على المناورة التي تتمتّع بها الرأس الانزلاقية فوق الصوتية".

وأظهرت صور نشرتها صحيفة رودونغ سينمون الناطقة باسم حزب العمال الحاكم على موقعها الإلكتروني الصاروخ وهو ينطلق من الأرض بينما يشرف الزعيم كيم على عملية إطلاقه وقد أحاط به رجال يرتدون زيّاً عسكرياً.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "تجربة الإطلاق كانت تهدف إلى التحقق النهائي من المواصفات الفنية الشاملة لنظام الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".

وتزامنت التجربة الصاروخية التي جرت الثلاثاء مع اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك لمناقشة برامج الأسلحة الكورية الشمالية بعد التجربة التي أجرتها بيونغيانغ الأسبوع الماضي.