أحدث التسريبات الخاصة من سامسونج عن هاتف جلاكسي نوت الجديد تعرف على سعره وتاريخ إصداره

تقدم شركة سامسونج واحد من أحدث وأخطر أنواع الهواتف التي راهنت عليها سامسونج وهو الهاتف الذي يكون قابل للطي جلاكسي فولد Z3، كما رأينا أن هاتف سامسونج نوت 21 يقوم بدعم وظيفة s pen لأن الكثير من الشائعات تدل أن بعد اتباع سوق الهواتف الذكية من الممكن ان نراه أو لا نراه بالوقت الحالي أن كل شيء يكون معتمد على قرار شركة سامسونج بإنتاج هاتف جديد لها كما في الحال وتسعى دائماً إلى أن تستحوذ على أغلب سوق الهواتف المحمولة عن طريق إنتاج مجموعة من الهواتف عالية الجودة.

سامسونج نوت

منذ البداية قالت إحدى المصادر أن لسبب واحد بسيط عن غياب نوت 21 سوف تقوم سامسونج لصناعة الهواتف الذكية بالتخلص من قائمة الهواتف بعام 2021، حيث لا يوجد فرق بين ultra s21 الجديد وبين fold z والذي لا يدعم spen.

كما يوجد بعض من الشائعات المتناقضة بأن سامسونج يمكن أن تلغي بالنهاية سلسلة إنتاج نوت بدلاً من تلك العام بعام 2021، بينما توجد شائعة أخرى أن جاكسي نوت 20 FE، تكون بديل من سلسلة نوت 21، كما أن إطلاق جاكسي نوت صعب في هذا العام وذكر المتحدث الرسمي أن النصف الثاني من هذا العام ونيابة عن سامسونج أن وقت إطلاق الهاتف سيكون مختلفاً ولكننا سوف نتأكد من أننا لن نتخ عن مستخدمي جلاكسي نوت ، وربما أن سامسونج لن تقوم بإطلاق نوت 21 بشهر أغسطس بالعام القادم، كما تدل الشائعات وبعض التسريبات عن نوافذ إطلاق إصدارات مختلفة والتي يمكن أن تأجل حتى بداية عام 2022 وفي حال كانت تلك الشائعات خاطئة فسوف تلتزم سامسونج بجدولها الزمني التقليدي ويجب أن ينتظر الجميع الإصدار الجديد.