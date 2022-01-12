خطوات إصدار تأشيرة العمرة إلكترونياً للقادمين من الخارج عبر موقع وزارة الحج والعمرة

طريقة إصدار تأشيرة العمرة إلكترونياً، حيث يبحث العديد من المسلمون فى مختلف الدول العربية عن الطريقة الصحيحة التى تستخدم فى إصدار تأشيرة الذهاب إلى أداء مناسك العمرة فى المملكة العربية وذلك من بعد ما قامت الحكومة بالإعلان عن عودة دخول الوافدين إلى أراضي المملكة من أجل أداء مناسك العمرة.

إصدار تأشيرة العمرة إلكترونياً

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بإنة يمكن لجميع المواطنين فى الدول المسموح لها بالدخول إلى المملكة العربية السعودية بإصدار التأشيرة للذهاب إلى زيارة الحرم المكي ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أوضحت الوزارة بإنة يمكن الحصول على التأشيرة من خلال الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الأنترنت.

شروط استخراج تأشيرة العمرة

وضعت وزارة الحج والعمرة السعودية عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك من أجل استخراج التأشيرة، حيث إن تلك الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-

يجب حجز تذاكر طيران ذهاب وعودة.

إستخراج وثيقة التأمين الصحي فى المملكة العربية السعودية.

يشترط إن يكون المعتمر حاصل على لقاح فيروس كورونا معتمد فى المملكة العربية السعودية.

يجب القيام بعملية الحجز المبدئي لتاريخ الذهاب إلى أداء العمرة وأيضاً تاريخ زيارة المسجد النبوي.

يجب إن يكون لدية جواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل.

إرفاق فى المستندات تاريخ الذهاب والخروج من المملكة.

خطوات إصدار تأشيرة العمرة إلكترونياً

حتى تستطيع القيام باستخراج التأشيرة يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تكون كالأتي: