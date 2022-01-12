نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم اعتراض حساب المواطن على الدفعة 50 وخطوات إضافة التابعين في المقال التالي
كيفية اعتراض حساب المواطن على الدفعة 50 يعد هذا السؤال أحد أبرز الاسئلة التى تطرح من قبل العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية وذلك لأن يحصلون على الطريقة الخاصة بتقديم طلبات الأعتراض فى البرنامج على أهلية الدفعة الخاصة بشهر يناير حيث يمكن للمواطنين تقديم طلبات الأعتراض فى حالة عدم القبول فى الدفعة.
اعتراض حساب المواطن على الدفعة 50
يسمح برنامج حساب المواطن السعودي للمواطنين بتقديم طلبات الاعتراض على الدفعات فى حالة عدم القبول فى الدفعة أو فى حالة نقص مبلغ الدعم عن المبلغ المستحق، ويتم التقديم بطلبات الاعتراض بداية من اليوم الذى تتم فية عملية الإيداع وحتى مرور ثلاث أِهر على تاريخ الإيداع.
طريقة إضافة التابعين فى حساب المواطن
يمكن القيام بعملية تسجيل التابعين فى حساب المواطن إلكترونياً، حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وتلك الخطوات تتلخص فى السطور التالية:-
- الانتقال إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن على شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول فى حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة التابعين.
- تقوم باختيار منها إضافة تابع.
- بعد ذلك تقوم بكتابة أسم التابع ثم تحديد صلة القرابة بينك وبينة.
- تكتب البيانات الخاصة به في المكان المخصص له.
- بعد ذلك تقوم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة.
- الضغط على زر تسجيل التابع.
خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن على الدفعة 50
تستطيع تقديم طلب الاعتراض على الأهلية عبر موقع البرنامج على شبكة الانترنت حيث يكون ذلك عبر القيام ببعض الخطوات وهى تتلخص فى السطور التالية:-
- زيارة موقع حساب المواطن على شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول إلى حسابك عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.
- تقوم باختيار من الصفحة الدفعات.
- بعد ذلك تقوم باختيار منها الدفعة الذى ترغب فى تسجيل الاعتراض فيها.
- يتم عرض لك اسباب الرفض.
- تكتب البيانات المطلوبة منك فى المكان المخصص لها.
- تكتب أسباب تقديم الاعتراض بالتفاصيل.
- بعد ذلك تقوم بالضغط على زر تسجيل طلب الاعتراض.
- يتم مراجعة الطلب الخاص بك وفى حالة الموافقة يتم إسترداد مبلغ الدفعة.
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