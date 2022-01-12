تحذير عاجل من برنامج face play ‘فلتر العروسة’ … بتتسرقي وأنت مش حاسة

أصبح برنامج فلتر العروسة من الموضوعات الهامة جداً والمتداولة بين الفتيات منذ أن ظهر، وقد بات حديث الساعة حيث أنه من إحدى البرامج الحديثة التي تصدرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد بين الفتيات اللاتي حصلوا على طريقة جديدة للتسلية عبر تركيب الصور الخاصة بهم على أجسام وصور فتيات أخريين من حفلات الزفاف ويظهرن مرتديين فساتين الزفاف المكشوفة والشعر الطويل المفرد والمكياج الحديث الصارخ.

برنامج فلتر العروسة

يعتبر برنامج فلتر العروسة واحد من أحدث التطبيقات الجديدة التي تساهم في تركيب صور شخصية على صور وأجساد عرائس بفساتين الزفاف البيضاء التي يعطيها لك البرنامج سواء إذا كانت متحركة أو ثابتة، وقد حذر المهندس تامر محمد خبير التكنولوجيا والمعلومات بأن البرنامج الذي يعمل على تحويل صور الفتيات لعرائس وأشار إلى أنه من التطبيقات الفقيرة

الذي لا يكون لها أي أهمية كواحد من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وقد كشف الخبير التكنولوجي بأن الدخول للتطبيق يحتاج الموافقة على كافة الأذانات التي تسمح للتطبيق الدخول على الصور والملفات المتواجدة داخل الهاتف، ووضح أن التطبيق يتم مراقبته وقام بالبدء بتقديم التوجيهات منها لأغراض تسويقية ودعائية ويظهر لك إعلانات عن بعض الموضوعات التي تم الحديث عنها.

تطبيق فلتر العروسة

لابد من أن يتم اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة تكون شبيهة لكثير من البرامج الأخرى لتركيب الصور والفيديوهات وتغيير الملامح وتتمثل في التالي: