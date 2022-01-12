“الطريقة الرسمية”.. شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile 2022 لشراء المعدات بدون وسيط

شحن شدات ببجي موبايل ، تعتبر اللعبة الأكثر شهرة خلال العامين الماضيين هي ببجي حيث أكتسبت شهرتها الواسعة بإعتبارها واحدة من الألعاب القليلة التي تمتلك هذا الأداء القوي، والذي تفتقده العديد من ألعاب باتل رويال وخلال السنوات الأخيرة أصبحت الهواتف المسيطرة بشكل أكبر من حيث الدخول إلى شبكات الإنترنت مما جعل الشركات العالمية تسعى إلى تقديم ألعاب مجانية على نظامي التشغيل أندرويد وios، وتعد لعبة ببجي قديمة على أجهزة الكمبيوتر وكانت النسخة الأولى من PUBG Mobile في عام 2018 الماضي، بعدها إنتشرت بشكل كبير ويعد شحن شدات ببجي من أهم الأمور التي يسعى اللاعبين المحترفين إلى الحصول عليها.

شحن شدات ببجي موبايل 2022

تقع ببجي موبايل تحت فئة باتل رويال والتي تعتمد بشكل أساسي على وجود إتصال بشبكة الإنترنت سواء من الشريحة أو الواي فاي، وذلك للوصول إليها ويمكن اللعب في في صورة جماعية تضم أربعة لاعبين بحد أقصى في الفريق الواحد وتعتمد لعبة ببجي بشكل أساسي على تبقي هذا حي على جزيرة للفوز وقد جذبت PUBG Mobile أنظار المحترفين في الألعاب الأونلاين والباتل رويال حتى أصبح يقامب ها منافسات وبطولات عالمية، ويعتبر شحن شدات ببجي مهم عند الدخول في هذه البطولات بالنسبة للاعبين للعمل على تقوية الشخصية الإفتراضية.

طريقة شحن شدات ببجي الصحيحة

يتم في البداية التوجه إلى موقع midasbuy.

إختيار البلد المقيم بها للعمل على الدفع بالعملات.

كتابة id للاعب في ببجي.

تحديد عدد العملات UC المقرر شرائها.

إختيار إحدى الطرق الرسمية المتاحة.

القيام بالدفع والإنتظار حتى يتم شحن شدات ببجي.

طريقة تثبيت PUBG Mobile من جوجل بلاي

يتم الدخول إلى تطبيق جوجل بلاي على هواتف الأندرويد وفي حالة الأيفون إختيار المتجر.

كتابة PUBG أو ببجي حتى تظهر عدة أختيارات.

تختار الأول والضغط على كلمة تثبيت.

في حال كانت مثبته من قبل وتحتاج إلى تحديث سوف يطلب ذلك ويتم التحديث للدخول إليها.

الجدير بالذكر أنه يوجد نسخة أخرى من اللعبة تحت مسمى PUBG Lite وهي أخف من الأخرى ويطلق عليها كذلك الكورية، وتتميز بالمساحة الأقل كما تدعم الهواتف ضعيفة الإمكانيات لمن تختلف بشكل كبير عن الأصلية.