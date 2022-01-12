جونسون يعتمد تغييرات فى قواعد التعامل مع كورونا بسببب زيادة الإصابات

وألغى رئيس الوزراء الحاجة إلى السفر إلى إنجلترا لطلب اختبار التدفق الجانبى (بى سى أر) قبل المغادرة بالإضافة إلى شرط العزل الذاتى عند الوصول حتى استلام اختبار كورونا سلبى، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.
وتستمر الإصابات اليومية بكورونا فى الارتفاع حيث تم تسجيل 218.724 حالة أمس.
وقال جونسون -خلال كلمة لرئيس الوزراء إلى مجلس العموم، اليوم الثلاثاء- إن التغييرات فى القواعد ستساعد فى تقليل الطلب على اختبار التدفق الجانبى.
وأوضح رئيس الوزراء: "يمكننى أن أعلن أنه فى إنجلترا اعتبارًا من الساعة الرابعة صباحًا يوم الجمعة، سنقوم بإلغاء اختبار ما قبل المغادرة، والذى يثنى الكثيرين عن السفر خوفًا من تكبد نفقات إضافية كبيرة".
وأضاف: "سنقوم أيضًا بإلغاء شرط العزل الذاتى عند الوصول حتى استلام إختبار سلبى، ونعود بدلاً من ذلك إلى النظام الذى كان لدينا فى أكتوبر من العام الماضى، حيث سيحتاج أولئك الذين يصلون إلى إنجلترا إلى إجراء اختبار التدفق الجانبى فى موعد لا يتجاوز نهاية اليوم الثانى، وإذا كانت إيجابية فعليه إجراء اختبار بى سى أر آخر لمساعدتنا فى تحديد أى متغيرات جديدة على الحدود".
وتابع جونسون: "السيد رئيس مجلس النواب، كل هذه الإجراءات هى طرق متوازنة ومتناسبة لضمان أننا نستطيع التعايش مع كوفيد دون أن نتخلى عن حذرنا".
وأضاف أن خطته لاختبارات التدفق الجانبى اليومية للعمال "ستساعد فى استمرار تشغيل الخدمات الأساسية".
وتكافح الخدمات العامة والشركات مع نقص الموظفين على نطاق واسع بسبب عدد الأشخاص فى عزلة بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس.
ويوجد أكثر من مليون عامل حاليًا فى الحجر الصحى الإجبارى بعد الإصابة بفيروس كورونا.
وقال جونسون: "إذا لعبنا جميعًا دورنا فى احتواء انتشار هذا الفيروس، فإن الاضطرابات التى نواجهها يمكن أن تكون أقل حدة بكثير من الإغلاق الوطني، مع كل الدمار الذى من شأنه أن يوقف سبل العيش وفرص الحياة".
فى جزء آخر من خطته، قال جونسون إن المعلمين المؤهلين الذين تركوا المهنة سيُطلب منهم العودة للمساعدة فى ملء حالات الغياب المؤقت ومن المأمول أن التدابير الجديدة ستعنى أن الحكومة يمكن أن تتجنب فرض قيود صارمة جديدة.
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