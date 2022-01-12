إعلان أعداد ضحايا جدد.. فيضانات البرازيل تواصل حصد الأرواح

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، حذرت سلطات البرازيل من أن تحدث موجة جديدة من الفيضانات التى تشهدها الولاية منذ السبت الماضى، متسببة فى انهيار كتلة صخرية، وهو ما أدى إلى مصرع عشرة أشخاص على متن قارب فى بحيرة سياحية.

فيضانات البرازيل

وقال الدفاع المدنى فى ولاية ميناس جيرايس البرازيلية، إن الضحايا الذين قتلوا فى الفيضانات والانهيارات الأرضية كان بينهم خمسة أفراد من عائلة واحدة، حيث غطى الطين سيارتهم إثر انهيار أرضى فى بلدة برومادينيو.

وقُتل العشرات ونزح عشرات الآلاف من قراهم بسبب الفيضانات خلال الشهرين الماضيين، خاصة فى شمال شرق البلاد، فيما أفادت تقارير بأن المياه غمرت أحياءً كاملة فى أمثر من 40 مدينة، واصفة الططرق بأنها تحولت غلى أنهار.

وهطلت أمطار غزيرة على 19 مدينة بينها جوراتينغا وإيتورورو وكواراتشى فى جنوب ولاية باهيا، فيما أطلقت حكومة ولاية باهيا والحكومة الفدرالية السبت عملية مشتركة بمشاركة أفراد وطائرات ومعدات لإغاثة السكان المحاصرين فى المناطق التى غمرتها الفيضانات.