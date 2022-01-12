نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع حساب المواطن رابط الدخول تسجيل حساب جديد و طريقة تقديم طلب الاعتراض قبل انتهاء الموعد المحدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع حساب المواطن رابط الدخول من أهم كلمات البحث التي يبحث عنها عدد كبير من الشعب السعودي طوال اشهر السنة حيث يتم إيداع، وصرف مبالغ الدفعات في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، كما يتم تحديث بيانات حساب المواطن وتعديلها مما يطرأ على حسابات المستفيدين من تغيير في عدد أفراد الأسرة، أو السكن وغير ذلك من المتغيرات التي يراقبها القائمين على البرنامج مع الجهات المتعاونة مثل مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الداخلية ،موقع حساب المواطن ورابط الدخول إليه يحتاج إليه من يرغب في تسجيل جديد للاستفادة من الخدمات التي يقدمها للمواطنين ودعم مادي لتوفير حياة كريمة وإعانة لسد أحتياجهم لتوفير قيمة الفواتير الخاصة بالغاز والمياه والكهرباء عقب ارتفاع الأسعار الناجم عن التوسعات الجديدة لتحقيق أهداف رؤية 2030 لتطوير المملكة.

أهداف حساب المواطن

البرنامج يهدف إلى توجيه الخدمات الحكومية للفئات المستحقة مما يحقق استهلاك صحيح للموارد وتوزيعها بشكل عادل في صورة دعم نقدي يتم إيداعه في حسابات المستحقين في البنوك المصرفية السعودية .

كفاءة عالية ودعم موجه

استطاع برنامج حساب المواطن من توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياج عن طريق تقديم الخدمات بتكلفة تناسب جميع المواطنين عكس النظام السابق للدعم الذي كان يمنح دعم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للجميع مما انتج إهدار في استهلاك المنتجات .

تحقيق استهلاك رشيد وموارد مستدامة

بعد إقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لإطلاق موقع حساب المواطن ورابط الدخول عام 2017 شهر ديسمبر من أجل تقديم الدعم النقدي للأسر الفقيرة من خلال منظومة اقتصادية استطاعت أن توفر احتياجاتهم من المنافع الحكومية وتحقيق العدالة للاستفادة منها مما يحقق استخدام أمثل واستدامة للمقدرات الوطنية بالمملكة للأجيال القادمة وعمل موازنة بطريقة حديثة ومعتمدة عالميا ومن خلال موقعنا”ثقفني”سوف نقدم رابط تسجيل دخول حساب المواطن وكيفية التسجيل جديد في البرنامج وكيفية تقديم اعتراض الأهلية.

موقع حساب المواطن رابط الدخول

خطوات التسجيل الجديد في حساب المواطن لمن يرغب في الاستفادة من برنامج الدعم الحكومي يجب أولا البحث عن موقع حساب المواطن ودخول الصفحة الرئيسية عن طريق استخدام رابط دخول حساب المواطن https://ca.gov.sa/#/login ثم اتباع مايلي من خطوا ت:

اضغط على تسجيل جديد.

إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف،وتاريخ الميلاد، ورمز التحقق.

اضغط على كافة الشروط والأحكام بالموافقة بعد الاطلاع عليها

انقر مربع على مربع تسجيل.

يتم إرسال رسالة عبر الجوال المسجل في خانة البيانات ، بها الرقم السري الذي ستقوم بإدخاله في الموقع.

سيتم تفعيل الحساب وتصبح مسجل في الموقع.

موعد صرف حساب المواطن

منذ انطلاق برنامج حساب المواطن عام 2017 وصرف أول دفعة تم تحديد موعد صرف الدفعة لشهرية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي حيث يتم إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين ويتم الصرف من البنوك السعودية حسب تسجيل بيانات المستفيد باسم البنك التابع له.

إذا وافق اليوم العاشر من الشهر أجازة أو عطلة رسمية يتم صرف الدفعة في اليوم الحادي عشر من الشهر .

طريقة تقديم طلب اعتراض حساب المواطن 1443

أوضح البرنامج على صفحته الرسمية بموقع ا (تويتر) موعد وطريقة تقديم طلب الاعتراض في الحساب على مبلغ الاستحقاق واعتراض الأهلية وتقديم طلب مراجعة نتائج الاستحقاق المالي من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية خلال 90 يوم من وقت صدور نتائج الأهلية مؤهل أو غير مؤهل ويتم اتباع الخطوات التالية لتقديم طلب أعتراض حساب المواطن قيل انقضاء الموعد المحدد لتجنب تجميد الحساب المستفيد وعمل تسجيل جديد