ادخل واستعلم عن نتيجة قبول طلبك عن مساعدة بيت الزكاة بالكويت وموعد الإستلام

يقدم بيت الزكاة بدولة الكويت العديد من خدماته المحتاجين للمساعدة العاجلة ، حيث يخدم النظام الإجتماعي في بيت الزكاة أصحاب الأمراض الذين لا يقدرون على العمل ولا يتوفر لهم مصدر رزق أخرى، ومن خلال مقالنا سوف نوضح أنواع الخدمات المقدمة من بيت الزكاة الكويتي المختلفة، كما سنقدم لكم كيفية الاستعلام عن قبول طلب المساعدة من بيت الزكاة ، حيث تعتبر مساعدات بيت الزكاة استفسار عن النتيجة من الأمور الهامة التي يبحث عنها المستفيدين من المساعدات المالية التي يقدمها بيت الزكاة الكويتي،حيث يقدم بيت الزكاة ومساعدات للمدينين والغارمين وفق شروط معينة منها في حالة المرض، ويدعم بيت الزكاة أنواع مختلفة من المساعدات منها المساعدات الشهرية والمقطوعة والقروض الحسنة، كما يستفيد من هذه المساعدات العديد من الفئات منها المطلقات والأرامل، والشيوخ والأيتام، وأصحاب الدخول المنخفضة، والغارمين، وأسر السجناء والمهتدون للإسلام، وللاستفسار عن أحقية الحصول على مساعدات بيت الزكاة الكويتي يمكن التواصل مع رابط بيت الزكاة، وفي حال تم قبول طلبك للحصول على المساعدة المالية من بيت الزكاة، يجب القيام بعملية حجز موعد استلام شيك بيت الزكاة الكويت من خلال منصة نظام الخدمة .

شروط الحصول على مساعدة بيت الزكاة:

يشترط الحصول على مساعدة بيت الزكاة أن يكون المستفيد مصاب او يعاني من مرض لا يستطيع العمل خلال المدة المحددة،

يشترط للحصول على مساعدة بيت الزكاة أن يكون عمر المستفيد فوق 18 عام وتحت 60 عاماً،

يشترط للحصول على مساعدة بيت الزكاة الغارمين والمحبوسين بسبب ديون وضرورة تقديم حكم قضائي لسداد الدين بالنسبة للمدينين والغارمين.

انواع الخدمات المقدمة من بيت الزكاة الكويتي :

حيث يقدم بيت الزكاة العديد من الخدمات ومن اهمها مايلي:

يقدم بيت الزكاة خدمات المتبرعين مثل حساب خيري.

كما يقدم بيت الزكاة العديد من الخدمات من أهمهم خدمة تسديد كفالة يتيم وطالب علم، بالإضافة إلى تمويل مشاريع الزكاة.

للتواصل والاستعلام بيت الزكاة عن مساعدات المطلقات:

للتواصل والاستفسار عن نتيجة قبول طلب المساعدات للمطلقات يجب عليك التواصل مع خدمة العملاء او موظفي مؤسسة بيت الزكاة باحدة الطرق التالية:

الاتصال على الأرقام التالية: (22241880 – 22241881 – 22241887 – 22241882 – 22241884 – 22241886).

فاكس: 22241889.

البريد اللالكتروني لنظام الخدمة الاجتماعية.

للاستفسار عن مساعدات بيت الزكاة :

للاستفسار ومعرفة وضع طلبك للمساعدة في حال كنت قدمت طلب الحصول على مساعدات بيت الزكاة من خلال الفرع اتبع الخطوات التالية:

ادخل على الرابط الرسمي لموقع نظام الخدمة الاجتماعية.

ثم عليك بالضغط على ايقونة الاستفسار ومنها اختر ايقونة “للإستفسار للحالات التي قدمت من خلال الافرع”.

ثم كتابة وتسجيل رقم الملف، ورقم المدني، أو رقم المغلف.

واخير عليك بالضغط على ايقونة بحث.

كيفية حجز موعد للاستفسار عن مساعدة بيت الزكاة:

عن كيفية حجز موعد للاستفسار عن قبول طلب المساعدة في بيت الزكاة يجب اتباع الخطوات التالية: