فرصة لمن يرغب فى عروض مكتبة جرير بالتقسيط للهواتف المحمولة الشروط والأوراق المطلوبة

تقدم مكتبة جرير عروض مختلفة لكافة المواطنين بالمملكة والمقيمين والطلاب حيث تتيح العروض المختلفة والتي توفر للمستفيدين أفضل العروض من تقسيط الأجهزة لكل من يرغب في شرائها بيسر، حيث تعتبر شركة جرير من أكبر الشركات بالمملكة العربية السعودية في مجال التجارة بكافة أنواعها، لذا تقدم العديد من الخدمات المختلفة لجميع عملائها، ومن أبرزها خدمة البيع بالتقسيط، والبيع بالجملة، حيث تقوم بتوفير العديد من المنتجات الخاصة بالطلاب مثل الأدوات المدرسية والأجهزة الحديثة مثل اللاب توب وغيرهم الكثير من الأدوات المتنوعة للعملاء، واليوم ومن خلال مقالي سوف أوضح شروط تقسيط جرير معروضاته والأوراق المطلوبة للقسط وكما سنوضح الوسائل المتاحة للدفع ، وتعتبر بطاقة تقسيط جرير وطرق الدفع من أفضل الطرق التي يمكنك الاستفادة بها في خدمات الدفع المباشر أو التقسيط ويمكنك التعامل بهذه البطاقة من داخل وخارج المملكة، كما يمكنك التعامل بها مع العديد من المتاجر من خلال الصرافة الآلية مثل باقي البطاقات، وهو مايميز عروض جرير و خدماته لكافة المواطنين.

الشروط الواجب توافرها للاستفادة من تقسيط جرير للجولات:

للاستفادة من عروض مكتبة جرير للتقسيط للجوالات وماتقدمه المكتبة من عروض مميزة يجب اتباع الخطوات التالية:

يشترط للحصول على عروض جرير أن يتراوح عمر المستفيد بين لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن60عام.

ومن الجدير بالذكر إنه يشترط للاستفادة من عروض جرير للتقسيط عدم استرجاع البضاعة التي تم شرائها.

يشترط للاستفادة مع عروض جرير أن تكون قيمة الفاتورة تتراوح بين 15 ألف ريال ولا تتجاوز 300 ألف ريال سعودي.

ومن ضمن الشروط أنه لا يجب على اكافة العملاء الذين يمكن الاستفادة لهم من هذه العروض أن يقوموا بجمع إمكانية الدفع على هيئة أقساط للمشتريات أو من خلال طرق دفع مختلفة متاحة لهم.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتقسيط جولات جرير:

يحتاج تقديم صورة من الهوية الوطنية سارية.

يحتاج تقديم كشف حساب باسم العميل من البنك لآخر 3 شهور.

يحتاج تقديم شهادة تثبت راتب العميل من جهة العمل.

وسائل الدفع المختلفة لمكتبة جرير:

هناك عدة وسائل مختلفة تمكن العملاء من الدفع حيث يمكن الدفع بالعديد من الطرق وهي كالتالي: