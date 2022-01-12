نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور وتفاصيل صرف راتب الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف أعرف أنني مقبول في الضمان المطور أعلن مجلس الوزراء السعودي بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية عن تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور، والذي يهدف إلى تدريب الأفراد الأشد حاجة على الاستقلال المادي والتحول إلى أفراد منتجين ومستقلين ماديا، عن طريق أعدادهم وتدريبهم بشكل مخصص وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول أهداف النظام وطرق التسجيل فيه تابعونا في المقال التالي..

ما هي أهداف الضمان المطور، ومن أين يحصل على التمويل؟

يهدف نظام الضمان المطور إلى:

تحويل الأفراد من محتاجين إلى منتجين مستقلين ماديا.

مساعدة المحتاجين أثناء الأزمات والكوارث.

توفير الحد الأدنى من احتياجات الأسر الغير قادرة.

معالجة حالات الاحتياج المالي للأسر.

ويتلقى نظام الضمان المطور تمويله المادي من خلال التبرعات وأموال الزكاة والصدقات وعائدات وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى الإعانات التي تقدمها المملكة.

من هم المستحقين؟

هم الأفراد والأسر الذين بحاجة للتمويل المادي وتتوفر فيهم الشروط الأتية:

أن يكون الفرد سعودي مقيم بالمملكة وتستثني المرأة الغير سعودية ومتزوجة من سعودي، والمطلقة والأرملة الغير سعودية وكانت متزوجة من رجل سعودي، أبناء الأرملة السعودية وأبناء المطلقة السعودية في حالة كان الأب من جنسية أخرى، والأرامل ذوات الأيتام الذين يملكون بطاقات تنقل.

أن لا يكون من الأيتام والمقيمين في دور الرعاية والإيواء التابعة للملكة.

أن لا يكون من ذوي الإعاقات وأصحاب الأمراض المزمنة التي تمنعهم من العمل.

أن يقل الدخل المحتسب للمتقدم عن ١١٠٠ ريال للأسرة و٥٥٠ ريال للفرد واذا كان للعائل أكثر من أسرة فيتم حساب دخل مستقل لكل أسرة.

أن يلتزم ببرامج التدريب المخصصة للقادرين من كل أسرة.

أن لا يملك المتقدم أصول ذات قيمة عالية.

أن يستوفي متطلبات الوزارة المتعلقة بخدمات التعليم والصحة لأبناء الأسرة.

وفي حالة كون أحد أفراد الأسرة مقيم خارج المدينة بغرض الدراسة فهذا لا يؤثر على استحقاقها للضمان.

كيف أعرف أنني مقبول في الضمان المطور

يمكنك الاستعلام عن قبولك من خلال زيارة فرع مؤسستك أو الاتصال على ١٩٩١١، كما يمكنك الاستعلام عبر الموقع الالكتروني كالآتي:

سجل الدخول في الموقع عبر الرابط وانقر على خانة الاستعلام.

اضغط على خدمة الموقع وأدخل البيانات المطلوبة ليتم عرض طلبك ومعرفة ما اذا تم قبولك أولا.