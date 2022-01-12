جوكوفيتش: وكيلي أخطأ في ملء استمارة السفر إلى أستراليا

أصدر نجم التنس الصربي والمصنف الأول عالميا، نوفاك جوكوفيتش، بيانا طويلا، اليوم الأربعاء، كشف فيه عن التفاصيل وراء عدم دخوله العزل بعد إيجابية اختباره لكوفيد-19 في ديسمبر، وقال إن وكيله أخطأ خلال ملء استمارة السفر إلى أستراليا.

وفي البيان، كشف جوكوفيتش عن "معلومات خاطئة" بخصوص أنشطته عقب إيجابية اختبار كوفيد-19، مشيرا إلى أن وكيله يعتذر بشدة بسبب الخطأ الإداري في وضع علامة في المربع غير الصحيح بخصوص رحلات سفري السابقة قبل الوصول إلى أستراليا.

وقال جوكوفيتش: " بعد إيجابية اختباري لفيروس كورونا، حضرت مقابلة مع صحيفة ليكيب في 18 ديسمبر وهذا خطأ مني.. فريقي المساعد تقدم بالمعلومات الخاصة بسفري بالنيابة عني.. لقد حاولت بكل جدية الحفاظ على سلامة الجميع".

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي يفكر فيه أليكس هوك وزير الهجرة الأسترالي في إمكانية إلغاء تأشيرة دخول المصنف الأول عالميا قبل بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 يناير.

ويحدث ذلك وسط جدل كبير حول مدى أحقية جوكوفيتش في الحصول على إعفاء طبي من تنفيذ متطلبات البلاد بخصوص التطعيم ضد فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قال مكتب وزير الهجرة الأسترالي إن فريق الدفاع عن جوكوفيتش تقدم بالكثير من المعلومات المتعلقة بتأشيرة دخوله البلاد، ما سيؤثر على الإطار الزمني لقرار الوزير النهائي بخصوص الإبقاء على تأشيرة الدخول أو إلغائها.

ويفكر وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك في إمكانية إلغاء تأشيرة جوكوفيتش بعدما قضت محكمة محلية يوم الاثنين بإبطال قرار الحكومة السابق بإلغاء تأشيرة دخوله إلى البلاد، من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال متحدث باسم وزيره الهجرة "تقدم محامو السيد ديوكوفيتش مؤخرا بالكثير من المعلومات والمستندات التي قالوا إنها مرتبطة بإمكانية إلغاء تأشيرة السيد جوكوفيتش".

وأضاف "من الطبيعي أن يؤثر ذلك على الإطار الزمني لاتخاذ القرار".