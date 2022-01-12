فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ كورونا منذ بدء الجائحة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة إن معدل الإصابات استقر عند 2790 حالة لكل 100 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية، كما سجلت البلاد العديد من الإصابات بمتحور أوميكرون.

وكان قد حذر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا، من أن نصف سكان القارة سيصابون بمتحور "أوميكرون" خلال ثمانية أسابيع.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية فى أوروبا، هانز كلوج أن هذه السلالة الجديد تحتوى على طفرات،تسمح لها بالالتصاق بسهولة أكبر بالخلايا البشرية، كما يمكن أن تصيب حتى الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بالعدوى أو المطعمين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.